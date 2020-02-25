Российский губернатор похвастался щукой и попал на штраф

25.02.2020, 18:33, Новости дня

Глава региона не знал о запрете.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов решил провести конец февраля на рыбалке, во время которой ему удалось поймать щуку. Глава региона решил похвастаться этим уловом.

Однако опытные липецкие рыбаки оперативно подсказали ему, что вылов щук запрещен до 29 февраля. В ответ глава региона признался, что не знал об этом, так как в регионе где Артамонов жил раньше, ловить щук во время нереста было запрещено гораздо позднее. При этом губернатор добавил, что рыба осталась жива, поскольку он ее выпустил обратно в прорубь.

Артамонов подчеркнул, что оплатит положенный штраф, подчеркнув, что «правила одинаковы для всех». Но губернатор может и избежать наказания. Дело в том, что по действующим правилам, если рыбу отпустили обратно в среду обитания без каких-либо повреждений, то штраф можно и не назначать, уточнил начальник Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александр Бодров.

Игорь Артамонов возглавил Липецкую область в 2018 году, сначала как назначенец президента России Владимира Путина. Потом он победил на выборах.