Xiaomi попробует скрестить SIM-карту с microSD

25.02.2020, 18:31, Новости дня

Китайская компания Xiaomi запатентовала SIM-карту, совмещенную с microSD. «Симка», выступающая еще и в роли накопителя, позволит высвободить больше места под другие компоненты внутри устройства, а также решить проблему расширения дискового пространства на смартфонах (таких как iPhone 11 или Google Pixel 4), у которых microSD-слот отсутствует.

В патенте Xiaomi описывается двусторонняя карта, у которой на одной стороне располагаются разъемы для модуля мобильной связи (в том числе совместимого с 5G-сетями), на другой — для флеш-памяти. Как отмечает Gizchina, компания применяет собственную технологию, поэтому первым гибрид «симки» и microSD может появиться в смартфонах под брендами Xiaomi и Redmi.

Выделенного слота под microSD-карты, скорее всего, в будущем лишатся все устройства. С похожей двусторонней картой с 2019-го экспериментирует компания Ziguang, а в последние годы все большее распространение получает технология eSIM — электронная «симка», которой вообще не нужны физическая карта или отдельный слот.

Разработка Xiaomi может найти применение в дешевых смартфонах, у которых объем встроенного накопителя очень мал. Кроме того, переставив «симку», пользователь сможет разом перенести все хранящиеся в памяти данные и контакты, сохранив за собой номер телефона.

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