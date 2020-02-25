Французский «Лексус»: представлен премиум-седан от суббренда Citroen

25.02.2020, 18:31, Новости дня

Премиальное подразделение компании Citroen выведет на европейский рынок свою новейшую флагманскую модель, которая должна подпортить жизнь маркам Lexus и Volvo. По габаритам DS 9 сопоставим с BMW 5 Cерии, но построен на платформе Peugeot 508 — и оказался исключительно гибридом.

При колесной базе 2 895 мм седан вытянулся в длину на 4 930 мм, его ширина составляет 1 850 мм, а высота — 1 468 мм. В основе DS 9 вполне ожидаемо оказалась фирменная модульная платформа EMP2, которую используют все бренды группы PSA, но экстерьер флагману создали уникальный — с рельефной кормой, оригинальными решеткой радиатора и оптикой, а еще с выдвижными дверными ручками.

Кроме того, DS 9 обзавелся уникальными отличиями — габаритными огнями на задних стойках и особой формы светодиодными огнями. А вот в интерьере можно найти немало компонентов от других моделей бренда, в частности, кроссовера DS 7 Sportback. По его примеру седан снабдили, скажем, усеченным снизу рулем, цифровой «приборкой» и 12-дюймовым «планшетом» мультимедийной системы, венчает который хронометр Breguet.

В списке доступных опций — отделка несколькими видами кожи разных цветов (есть и псевдоспортивный вариант), акустика Focal о 14 динамиках, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем (даже задние), а также обширный комплекс водительских ассистентов, включая систему ночного видения и автопилот 2 уровня.

Что касается моторной гаммы, то пока предложен только один вариант — «подзаряжаемый гибрид» на базе 1,6-литрового турбомотора с общей отдачей в 225 л.с. и приводом на передние колеса. Позже появится более мощная 250-сильная версия, а также «горячий» вариант с полным приводом и 360-сильной силовой установкой, уже анонсированной для линейки Peugeot. В ходовой части применены адаптивные амортизаторы с «предиктивным» электронным управлением: фронтальная камера сканирует дорожное полотно и заранее готовит настройки подвески к дорожной ситуации.

Старт продаж назначен на вторую половину года (но, по слухам, первым DS 9 получит китайский рынок), а официальный дебют состоится в рамках Женевского автосалона.

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АвтоВести



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