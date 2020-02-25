Наталья Белохвостикова рассказала, как решилась взять ребенка из детдома: «Попросил купить крестик»

25.02.2020, 18:30, Разное

Актриса Наталья Белохвостикова в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как к ней пришло решение взять в семью ребенка из детдома. Вместе с супругом — 79-летним режиссером Николаем Наумовым они вместе воспитывают дочь Наталью и сына Кирилла.
Наталья Белохвостикова решила взять ребенка из детдома в возрасте 55 лет. Перед этим, пояснила звезда, они часто посещали детдома и общались с детьми, помогали им. Однажды в группе самых маленьких сердце актрисы покорил мальчик трех лет. Он настоятельно просил «тетеньку» купить ему крестик, хотя предлагали ему игрушку.

Актриса отметила, она поняла, все в жизни происходит не случайно, а потому решила усыновить Кирилла. Ребенок оказался очень развитым, несмотря на маленький возраст, он отлично разговаривал, философствовал и рассуждал не по годам. В итоге, в их семье с Наумовым появился сын, которому сейчас уже исполнилось 16 лет. Сейчас Белохвостикова безмерно благодарна за ту встречу, как бы мальчик жил в детдоме, она не представляет.



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