В Москве два подростка устроили ожесточенную драку возле фаст-фуда

25.02.2020, 18:30, Разное

В Москве 16-летние школьники устроили ожесточенную драку возле фаст-фуда. По предварительным данным, оба подростка были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Инцидент произошел вчера вечером на Дмитривском шоссе. Между оппонентами произошла ссора, в результате перешедшая в ожесточенную драку. Дети избили друг друга, прибывшие на место событий медики диагностировали у них черепно-мозговую травму, множественные травмы и ушибы.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции, начата соответствующая проверка.



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