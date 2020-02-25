В Москве два подростка устроили ожесточенную драку возле фаст-фуда

25.02.2020, 18:30, Разное

В Москве 16-летние школьники устроили ожесточенную драку возле фаст-фуда. По предварительным данным, оба подростка были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Инцидент произошел вчера вечером на Дмитривском шоссе. Между оппонентами произошла ссора, в результате перешедшая в ожесточенную драку. Дети избили друг друга, прибывшие на место событий медики диагностировали у них черепно-мозговую травму, множественные травмы и ушибы.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники полиции, начата соответствующая проверка.