Арестованы подозреваемые в организации протестов в Новых Санжарах

25.02.2020, 18:30, Новости дня

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал четырех подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах, где люди выступали против размещения эвакуированных из Китая украинцев, сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции по Полтавской области Юрий Сулаев.

«Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», – передает его слова ТАСС.

Полиция устанавливает место пребывания пятого подозреваемого.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами, в столкновениях пострадали девять силовиков. Сообщалось также о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел, а президент Украины Владимир Зеленский после этого сравнил Украину со средневековой Европой.

Добавим, что почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess граждане Украины отказались эвакуироваться на родину.



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