Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

25.02.2020, 18:30, Новости дня

В столице Катара Дохе проходит турнир серии ВТА с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова успешно прошла в третий круг соревнований.

Светлана оказалась сильнее польской теннисистки Иги Свентек, одержав победу в двух сетах. Обе партии завершились с одинаковым счетом 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.

Светлана Кузнецова вышла в третий круг соревнований. Там ее ждет матч с Амандой Анисимовой из США.



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