4-дюймовый прочный смартфон Unihertz Atom XL появился на Kickstarter

25.02.2020, 18:30, Разное

Смартфоны Unihertz с небольшим экраном уже доступны для предварительного заказа в рамках кампании Kickstarter, которая стартует сегодня. Обе модели смартфона имеют прочную конструкцию, соответствующую стандартам MIL-STD-810G, и степень защиты IP68 от воды и пыли.
Unihertz Atom L и Unihertz Atom XL оснастили дисплеем на 4 дюйма с разрешением 1136 х 640 пикселей, процессором P60 MediaTek Helio, 6GB оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и камеру на 48MP.

Это не телефон для каждого поклонника маленьких экранов — устройство предназначено для использования вне помещений. Смартфон отличается прочным корпусом с большими рамками, а модель Atom XL даже имеет функцию DMR Walkie Talkie для двусторонней связи, где покрытие может быть нечетким.

В то же время Unihertz пообещал, что цена гаджета будет начинаться с $ 169, модели были распроданы практически сразу. Тем не менее, можно зарезервировать новинку, поддержав краудфандинговую кампанию за 209 долларов или больше — Atom L и Atom XL должны поступить в продажу в июне.



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