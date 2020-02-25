Изучена польза греческого йогурта

25.02.2020, 18:30, Новости дня

Научные специалисты провели исследование, в ходе которого определили, что греческий йогурт является очень полезным для человеческого организма благодаря составу. Кроме того, именно данный продукт из-за низкого содержания сахара можно считать отличным десертом для профилактики и лечения диабета.

Греческий йогурт является одним из наиболее популярных десертов. При этом люди, употребляющие его, нередко не знают, насколько он полезен для их организма. Ученые тщательно изучили йогурт и отметили, что он содержит очень мало жира, но много кальция, который так важен. Особенности состава греческого йогурта делают его отличным средством для стабилизации уровня сахара в крови. Работая вместе с пробиотиками, кальций также способствует укреплению иммунитета и помогает организму бороться с воспалениями.

Также исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих греческий йогурт, пониженный риск развития остеопроза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Танкер под российским флагом столкнулся с лодкой в Черном море

29.01 / Тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

15.01 / Мутко дал объяснение отставки правительства

23.02 / Восемь россиян вернулись с круизного лайнера Diamond Princess на родину

09.01 / В Хабаровском крае погиб контрактник. Родные говорят, что он был убит

07.01 / ЕС заявил о готовности провести встречу по СВПД

10.01 / НАТО поверило данным СМИ об уничтожении украинского самолета иранской ракетой

02.02 / Госсекретаь США встретился с семьями узников китайских «лагерей политического перевоспитания»

13.02 / Спорткар Porsche 914 может стать самым недорогим автомобилем бренда

09.01 / Maruv обнародовала бэкстейдж и кадры концерта в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика