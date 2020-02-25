Изучена польза греческого йогурта

25.02.2020, 18:30, Новости дня

Научные специалисты провели исследование, в ходе которого определили, что греческий йогурт является очень полезным для человеческого организма благодаря составу. Кроме того, именно данный продукт из-за низкого содержания сахара можно считать отличным десертом для профилактики и лечения диабета.

Греческий йогурт является одним из наиболее популярных десертов. При этом люди, употребляющие его, нередко не знают, насколько он полезен для их организма. Ученые тщательно изучили йогурт и отметили, что он содержит очень мало жира, но много кальция, который так важен. Особенности состава греческого йогурта делают его отличным средством для стабилизации уровня сахара в крови. Работая вместе с пробиотиками, кальций также способствует укреплению иммунитета и помогает организму бороться с воспалениями.

Также исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих греческий йогурт, пониженный риск развития остеопроза.