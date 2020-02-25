Мнение: MH-17. «Неизвестный свидетель»

25.02.2020, 18:30, Разное

Голландской прокуратуре надо было что-то делать с документами Ван дер Верффа касательно "Буков" и свидетелей видевших украинские самолеты в районе гибели малазийского "Боинга".

В результате, в качестве ответа на разоблачения Ван дер Верффа, голландский прокурор заявил, что у них есть один свидетель, который якобы видел пуск ракеты "Бука".

Примечательно, но за 5,5 лет до этого никаких свидетелей "пуска ракеты Бука" не было, также как не было и фотографий (ну кроме известного украинского фейка). Хотя казалось бы — всего одна фотография дымного следа от ракеты "Бука" (особенно, если с ее помощью можно было бы попробовать установить потенциальный район пуска) могла бы сразу отсечь множество версий. Но…

А тут получается, 5,5 лет молчал, чтобы потом "раскрыть правду". А вот свидетели видевшие самолет были в доступе с первых дней катастрофы и появлялись как в эфирах российского ТВ, так и в репортаже BBC. И голландцы о них прекрасно знают.

Но это неинтересные свидетели. Сам факт заявлений голландского прокурора свидетельствует о том, что публикация Ван дер Верффа достигла цели и голландцам пришлось спешно предпринимать операцию по информационному прикрытию той клоунады, которую пытаются выдать за суд.

PS. Более существенной неприятностью для РФ может потенциально стать уход в отставку престарелого премьер-министра Малайзии, который был солидарен с официальной российской позицией, что расследование голландцев сугубо ангажированное и не преследует целей связанных с установлением того, что в реальности произошло с малазийским "Боингом" 17 июля 2014 года. Как знать, не будут ли давить на нового премьер-министра Малайзии, чтобы он дезавуировал заявления своего предшественника и примкнул к антироссийской кампании.