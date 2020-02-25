Политолог разъяснила высокий процент желающих принять в голосовании по поправкам в Конституцию

25.02.2020, 18:26, Новости дня

Высокий интересе к голосованию за поправки в Конституцию обусловлен тем, что они гарантируют положительные перемены в жизни каждого россиянина. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя данные ВЦИОМ , согласно которым 66% россиян планируют принять участие в голосовании по изменениям в Основном законе.

«Те поправки, которые люди одобряют чаще всего, касаются каждого, безотносительно к должности, социального статуса или места жительства человека. Судя по опросу, более 90 процентов выступают за доступное и качественное медобслуживание, все меры, которые касаются защиты интересов детей, защиту трудовых отношений, индексацию пенсий. Люди могут оценить это через призму собственного жизненного опыта, поскольку данные поправки касаются обыденной жизни почти каждого из нас», – отметила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Высокий интерес к голосованию обусловлен еще одним обстоятельством, по мнению эксперта, – они вызывают надежды на положительные перемены. «Эти поправки не только описывают нынешний порядок вещей, то есть те правила, которые уже действуют, но и гарантируют будущие позитивные изменения в жизни», – добавила она.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что все предложения по изменениям в Конституции в ходе опроса «получили высокую поддержку» россиян.

«Поправка номер один – государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания (97% опрошенных считают ее важной). На втором месте – дети являются важнейшим достоянием РФ и государство обязано обеспечить им социальную поддержку (96%). Третья – ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%). Четвертая – ежегодная индексация пенсий (94%)», – отметил Федоров.

При этом, по данным опроса, 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, 41% из них точно примут, 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились, либо затруднились ответить.

Ближе к голосованию те, кто пока не определились, «подтянутся», уверена Кислицына. «До голосования еще два месяца, это достаточно большой срок. Еще будут какие-то дополнительные наработки, в рабочей группе сформируется финальный пакет правок. Соответственно, и граждане еще определятся – идти или не идти», – подытожила эксперт.