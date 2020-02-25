Трассу от Краснодара до Крымского моста построят за 100 млрд рублей

25.02.2020, 18:24, Новости дня

Строительство новой трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, ведущей к Крымскому мосту, обойдется почти в 100 млрд рублей, на первый этап строительства выделены средства из федерального бюджета. Как передает ТАСС, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Дорога А-289 от Краснодара до хутора Белого в Темрюкском районе — очень важный для края проект, так как это быстрый и удобный транзит к Крымскому мосту. В настоящий момент дорога в этом направлении не справляется с возросшим трафиком. На первый этап протяженностью 68 км из федерального бюджета выделено 59 млрд рублей. А общая стоимость двух этапов в 119 км оценивается почти в 100 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Сейчас дорога на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого двухполосная и проходит через несколько населенных пунктов, в том числе через город Темрюк. Новая трасса пройдет в обход как крупных городов, так и небольших населенных пунктов, это позволит устранить неудобства, которые испытывают местные жители.