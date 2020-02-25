Исследование: Регулярное употребление грецкого ореха обеспечивает здоровье и долголетие для женщин

25.02.2020, 18:21, Разное

Согласно новому эпидемиологическому исследованию , женщины в возрасте от 50 до 60 лет, которые употребляли как минимум две порции грецких орехов в неделю, имели большую вероятность здорового старения по сравнению с теми, кто не ел грецкие орехи.
Исследование показало, что употребление в пищу грецких орехов может оказать положительное влияние на снижение риска физических нарушений у пожилых людей, а также снижение когнитивных функций. Кроме того, исследователи обнаружили снижение сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа — всех состояний, которые становятся более распространенными с возрастом. Не существует единого решения для замедления последствий старения, но принятие правильных привычек, таких как перекусывание горсткой грецких орехов, может помочь.

В этом исследовании изучили данные 33 931 женщины, чтобы оценить связь между потреблением орехов и общим здоровьем и благополучием при старении. В период с 1998 по 2002 год медсестер женского пола в ГСЗ спрашивали об их рационе (включая общее потребление орехов); оценивалось на наличие хронических заболеваний (таких как рак, сердечный приступ, сердечная недостаточность, инсульт, диабет 2 типа и болезнь Паркинсона), проблемы с памятью, психическим здоровьем и физическими ограничениями. Из участников исследования, 16% были признаны «здоровыми людьми», которые были определены как не имеющие серьезных хронических заболеваний.



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