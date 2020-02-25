Проблемы психического здоровья в сочетании с высоким потреблением алкоголя увеличивают риск преждевременной смерти

25.02.2020, 18:21, Разное

Риск преждевременной смерти удваивается, если у человека есть проблемы с психическим здоровьем и он пьет в среднем больше нормы в день. Это показано в исследовании, проведенном Норвежским институтом общественного здравоохранения.

Группа исследователей из Норвежского института общественного здравоохранения, Университета Осло и Университета Бристоля оценила вероятность преждевременной смерти среди людей, сообщивших о различных уровнях употребления алкоголя и проблемах психического здоровья. Ученые изучили около 200 000 норвежцев в возрасте около 40 лет, используя опросы здоровья и данные из реестра причин смерти. Они изучили смертность в течение двух десятилетий.

За этот период умерло около 20 000 из 200 000 участников, или 10%. Среди 400 человек, которые рассказали о проблемах психического здоровья в сочетании с высоким потреблением алкоголя, умерло около 100 человек, более 20 процентов. Таким образом, шансы умереть были в два раза выше в этой группе по сравнению с ожидаемым уровнем смертности.

Употребление алкоголя и проблемы с психическим здоровьем приводят ко многим, а иногда и к одним и тем же негативным последствиям для здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они могут быть более значительными, если кто-то подвергается воздействию обоих факторов.