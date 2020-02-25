Жители России могут получить возможность брать отгул для диспансеризации

25.02.2020, 18:21, Разное

На официальном интернет-портале правительства обнародован законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс. Документ внесут на рассмотрение Госдумы и в случае его принятия жители РФ в возрасте от 40 лет получат возможность брать отгул для диспансеризации.
Согласно одобренному правительством РФ законопроекту, отгул для диспансеризации смогут взять не более одного раза в год работники не младше 40 лет. В тексте документа предлагается считать рабочим день, посвящённый посещению медучреждения, и оплачивать согласно применяемому на предприятии тарифу.

Инновация позволит сделать более доступной диспансеризацию, а это в свою очередь поможет увеличивать продолжительность и качество жизни россиян. По мнению врачей, именно ежегодная диспансеризация способствует ранней диагностике опасных заболеваний, что облегчает терапию и, соответственно, снижает уровень смертности населения.



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