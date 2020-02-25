Донос да любовь

25.02.2020, 18:19, Разное

Публикация свадебных фотографий, на которых засветился капитан ФСБ, привела обоих супругов в СИЗО. Обвинение в госизмене грозит 20 годами тюрьмы.

Речь идет о свадебных фотографиях, на которые мог попасть один из гостей: капитан ФСБ Максим Денисенко. Из-за Зиминой, считают чекисты, страны НАТО теперь знают в лицо их коллегу. Антонина Зимина и Константин Антонец сыграли свадьбу в ресторане калининградского отеля «Гламур» в апреле 2015 года. Было весело, но немноголюдно, гостей человек двадцать пять. В основном — родня и друзья Тони и Кости. Двое друзей специально приехали на свадьбу из Латвии. А через три года, в июне 2018-го, супругам напомнили о торжестве.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

— Из Москвы на задержание прилетели две группы захвата, — рассказывает отец Антонины, Константин Зимин. — Одна пришла с обыском в квартиру Тони с Костей, другая — в наш с женой дом. Третья группа нагрянула в нашу квартиру в Москве. Обыски были не просто грубые, а разрушительные.

Дома у супругов, в доме их родителей, в московской квартире семьи изымали все фотоснимки, флешки, смартфоны, планшеты, компьютеры. Да так добросовестно, что сейчас Константин Зимин сумел найти для меня только четыре бумажные фотокарточки с дочерью, напечатанные до свадьбы, и одну — с зятем. Но искали, прежде всего, свадебные фото и видео, на которых мог мелькнуть капитан ФСБ Максим Денисенко. Антонину Зимину задержали сразу, на следующий день этапировали в «Лефортово». Еще через год то же самое случилось с Константином Антонцом.

Теперь следствие завершено, дело скоро будет передано в суд.

Проступок супругов до такой степени угрожает обороноспособности России, что им светит от 12 до 20 лет колонии.

— Вы сами-то верите, что это только из-за фотографий? — со снисходительным смешком спросил меня по телефону сотрудник пресс-службы УФСБ по Калининградской области, представившийся Александром. — Это даже смешно.

Действительно, обхохочешься.Чтобы вы тоже оценили, как это весело — сидеть полтора года в Лефортово за то, что у тебя на свадьбе был фотограф, мы расскажем историю Тони и Кости с самого начала. Так, как это, видимо, произошло. «Видимо» — потому что «дело о свадебных фото» засекречено. Из-за этого публичная версия событий, прошедшая через много «испорченных телефонов», сильно исказилась.

Международные отношения

Антонина Зимина. Фото из семейного архива

Антонине Зиминой 34 года. Мама — школьная учительница, у папы — бизнес: установка лифтов. А саму Тоню с детства влекла сфера международного сотрудничества. Еще в школе, в восьмом классе, она ездила в Англию на молодежные языковые курсы. Привезла домой красивый сертификат.

В 2003 году, сразу после школы, Тоня поступила в Балтийский университет имени Канта в Калининграде на юрфакультет. После второго курса стажировалась в Международном арбитраже в Германии и изучала антимонопольное право в Норвегии. На третьем курсе стала волонтером в Калининградском отделении Красного Креста. Возглавила местный филиал Российской молодежной организации евроатлантического сотрудничества. Посещала лекции по международному праву и правам человека в EuroFaculty — образовательном учреждении ЕС в странах Балтии. На четвертом курсе в Готландском университете участвовала в программе МИД Швеции «Европейская и международная безопасность». Когда она училась на пятом, университет направил ее на практику в Москву — в посольство Бельгии. И она провела месяц как стажер в Военной миссии связи НАТО.

— Не забывайте, какое это было время: открытость, содружество, — напоминает ее мама, Нина Зимина. — Была совсем другая политика государства.

Политика государства — это специальность Антонины. Диплом она защитила в 2008 году на тему «Правовые основы сотрудничества РФ и Организации Североатлантического договора». Поступила в аспирантуру, сдала кандидатский минимум, выучила литовский язык. В 2012 году прошла 72-часовой курс повышения квалификации в МГИМО. Но хоть Калининград и окружен странами НАТО, рабочего места, где за это платили бы зарплату, Тоня не нашла. После аспирантуры она еще два месяца числилась младшим научным сотрудником в университете, а папа, Константин Зимин, позволял дочке не работать.

— Тоня занималась тем, что ей нравилось, — рассказывает он. — Организовывала выставки, конференции. Платил за все это я.

В силу географического положения Калининграда Антонина часто ездила именно в страны Балтии. В 2013 году она начала подавать заявки на мероприятия, которые организовывал там Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Фонд

В прессе Антонину Зимину называли сотрудницей Фонда Горчакова. Это не так, хотя на сайте фонда Зимина еще недавно действительно значилась как независимый эксперт. Теперь не значится. После сообщений об уголовном деле страничку не найти.

— Люди, которые участвовали в наших проектах, оставались в Клубе друзей фонда, — говорит Наталья Бурлинова, работавшая директором программ в Фонде Горчакова. — Так что никаким сотрудником Антонина не была. Она просто активный человек, принимала участие в общественных проектах.

Наталью Бурлинову Тоня позвала на свадьбу своим свидетелем. Теперь Бурлинова говорит, что подругами они никогда не были, а виделись от силы раза три в жизни, да и то на мероприятиях. Это очень удивило родителей Антонины, потому что они-то как раз помнят женщину как подругу дочки. Впрочем, от семьи Зиминых в последнее время стали открещиваться многие друзья, а бизнес отца Тони начал терять клиентов.

В эксперты Антонина попала ровно так, как говорит Бурлинова. На сайте фонда появлялись новости: организуется такой-то проект, просим подавать заявки. Она подавала.

Есть у фонда программа «Балтийский диалог». Предполагается, что «молодые политологи, ученые, международники, журналисты, представители гражданского общества из России, Латвии, Литвы и Эстонии» съезжаются в каком-нибудь хорошем месте и там общаются, способствуя нерушимой дружбе РФ со странами Балтии. Последняя новость о «диалоге» датирована 2015 годом.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Фонд Горчакова учрежден в 2010 году Министерством иностранных дел РФ. Возглавляет его Леонид Драчевский — бывший тренер по академической гребле, потом — первый замглавы Госкомспорта СССР, в новейшей истории — бывший полпред президента в Сибири. В книге «КГБ играет в шахматы» гроссмейстер Виктор Корчной рассказывает, что в 1980-х именно внештатное сотрудничество с госбезопасностью послужило Драчевскому «началом беспрецедентного карьерного роста».

Фонд Горчакова называет своей миссией «содействие продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере международных отношений», «оказание поддержки средствам массовой информации, ориентированным на достижение уставных целей», анализ «инвестиционного и инновационного потенциала в РФ и за рубежом» и другие полезные вещи, которые и называют публичной дипломатией. Или еще «мягкой силой».

Финансируется фонд из средств МИДа и пожертвований от меценатов. В попечительский совет входят Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Алишер Усманов, в общем, — меценаты. И, конечно, видные политические деятели: Сергей Лавров, Екатерина Лахова, Константин Косачев и другие.

В 2014-м Антонина уже числилась в Клубе друзей Фонда Горчакова. В этом качестве она «приняла активное участие» в «подготовке и организации мероприятия» в Калининграде, как сказано на сайте фонда. Речь идет о «научно-образовательной программе «Балтийский диалог-2014». К этому времени в страны Балтии Антонина уже ездила не за папин счет, а именно как «независимый эксперт» фонда.

— На конференциях Тоня постоянно защищала позицию России, отстаивала интересы нашей страны, — говорит ее папа. — Она очень патриотичный человек.

Патриоты

На мероприятия Фонда Горчакова приглашали экспертов из тех стран, с которыми РФ стремится дружить особенно нерушимо. В частности, в них участвовали лидер латвийской организации «Русский мир» Руслан Панкратов и председатель рижской НКО «Диалог поколений» Митрофан Слободян. Оба — защитники русскоязычных в Латвии. Они с Антониной очень сдружились.

В Литве и Латвии, где проходили встречи публичных дипломатов в рамках «Балтийского диалога», мероприятия восторга не вызывали.

— Фонд Горчакова в этих странах считается вражеским, — объясняет Митрофан Слободян. — Наши семинары называли «кремлевской угрозой».

В 2015 году после семинара в Литве, на котором собрали учителей русского языка, Антонину задержала полиция.

Руслан Панкратов. Фото из соцсетей

— Я узнал об этом со слов самой Тони, потому что уехал раньше нее, — рассказывает Руслан Панкратов. — Она села в машину, они поехали в Калининград. Вдруг их останавливает дорожная полиция. Потом подъезжает еще автобус, из него выбегают люди, представляются сотрудниками какой-то литовской спецслужбы. Кто-то из литовских политиков посчитал, что российский Фонд публичной дипломатии враждебен Литве, собирает какие-то сведения, вербует кого-то. Пробили Тонин паспорт, с кем-то связались по рации и отпустили. Но после этого Литва запретила ей въезд.

Потом, когда Антонину Зимину уже арестуют,

Панкратов откуда-то узнает, что ее обвиняют в контактах не с литовской полицией, а с ЦРУ. Откуда — не помнит.

— Якобы был зафиксирован контакт, — вспоминает он. — Для меня это было шоком. Ну можете представить: когда такое узнаешь о человеке, тут же начинаешь вспоминать, чем с ним делился, о чем рассказывал. Вдруг это все уже в докладных записках? Откуда взялась эта информация — не помню.

Митрофан знает другую версию событий.

— Нам сообщили, что Тоне звонили из литовских спецслужб, предлагали сотрудничество в обмен на отмену запрета на въезд, но она отказалась. Когда мы узнали, что она арестована, то подумали, что из-за этого.

Внезапный друг

На каком-то этапе активной публично-дипломатической деятельности, когда точно — родители Тони не помнят, в ее жизни возник новый приятель — Максим Денисенко. Мама Антонины уверена, что в университетскую пору они знакомы не были. Его появление связано в памяти родителей как раз с тем периодом, когда дочь зачастила в страны Балтии. Максим не скрывал, что работает в ФСБ, намекал на опасности, сопряженные со службой в контрразведке, и пытался ухаживать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ