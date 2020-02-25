Сирийская армия перебросила тяжелые гаубицы «Мста-Б» к линии фронта

25.02.2020, 18:19, Новости дня

Армия Сирии перебросила к линии фронта многоосные тягачи «Камаз» 63501АТ «Медведь» со 152-мм гаубицами «Мста-Б» и грузовики с боеприпасами для них.

Видеозапись с грузовиками, движущимися к линии фронта, опубликована агентством Ruptly на своем YouTube-канале.

 

Запись была сделана 21 февраля, в пятницу, на подъезде к городу Идлиб.

Оружие считается самой современной артиллерийской системой на вооружении правительственных войск Сирии, передает «Российская газета».

Отмечается, что ни одна крупная операция не обходилась без участия «Мста-Б». Систему используют для поддержки наступающих войск, для поддержки обороняющихся подразделений, установки способны уничтожать живую силу противника, бронетехнику, укрепления и огневые точки.

Напомним, в пятницу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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