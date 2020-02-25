Мнение: О добрых американцах

25.02.2020, 18:18, Разное

Каждого, кто побывал в #США, поражает видимая доброжелательность тамошних жителей. Все улыбаются друг другу, едва встретясь глазами, уступают дорогу встречному, извиняются чуть что и т.п. Опять же, помочь на трассе не откажутся, и подбросят, если по пути. Притом что хватает в Штатах драк, убийств, краж и поножовщины, бытовая атмосфера не кажется там агрессивной, в отличие от. И принцип «люди должны помогать друг другу» – реально работает.

Как, например, на заглавном фото.

Оно хорошо известно, так что можно в двух штрихах. По официальной легенде, когда в 1930-х по городам и весям США Великая Депрессия разоряла клерков, рабочих и фермеров, добрые люди из #бизнес­а нашли, как им помочь самым пострадавшим. Например, оптовая компания Millie Opitz, торговавшая мукой и комбикормом в больших мешках, прослышав, что бедняки шьют одежду для своих детей из мешковины, повысила качество упаковки и стала делать её с весёлыми принтами.

И все были довольны.

И не то, чтобы это было вымыслом, но…

В годы Великой депрессии действительно починка, перекройка и повторное использование стали образом жизни для фермерских семей, многие из которых больше не могли покупать одежду в магазинах готового платья. И действительно, многие тогдашние домохозяйки пускали в ход даже мешки из-под муки. Но Millie Opitz задумалась над качеством своей упаковки вовсе не из благотворительности.

Бизнесменами двигало совсем не сострадание к неимущим, а трезвый расчёт. Во-первых, необычная упаковка сама по себе привлекает внимание, а качественная ткань наводит потребителя на мысли, что и продукт хороший. Во-вторых, работает «сарафанное радио», ведь фермерские жёны не могли не делиться друг с другом такой удачной находкой. И в-третьих, тут была возможность увеличения продаж.

На один мешок уходит примерно 1 м2 ткани. Нормального платья из него не сшить: мало. Значит, нужно два. И вот тут компания применяла маленькую хитрость, делая мешки с целым ассортиментом принтов и расцветок. Так, что подобрать два одинаковых куска ткани было непросто. И приходилось покупать муки даже не вдвое, а вчетверо-впятеро больше.

Понятно, почему быть добрым – коммерчески выгодно?