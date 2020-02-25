Известно, как долго нужно ласкать кошку, чтобы улучшить свое самочувствие

25.02.2020, 18:14, Новости дня

Группа ученых решила выяснить, как долго человек должен ласкать кошку, чтобы чувствовать себя лучше после, например, стрессовой ситуации. Узнать точное количество времени удалось в ходе проведенных экспериментов.

Не так давно специалисты нашли научные доказательства того, что проводить время с котами полезно. Однако проведенные ранее исследования не позволили экспертам назвать точное количество времени, которое необходимо провести с домашним питомцем для улучшения настроения. Именно поэтому были организованы новые эксперименты с участием добровольцев, которых разделили на четыре группы. Участники первой группы гладили котов, второй – наблюдали за этим процессом, третьей – рассматривали изображениями с пушистыми животными, а участники четвертой группы сидели в пустой комнате и ничего не делали.

Результаты показали, что для улучшения настроения человеку необходимо всего несколько минут своего времени уделить кошке.



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