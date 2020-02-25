Ученые: Безопасного пластика не существует

25.02.2020, 18:14, Новости дня

Американские исследователи поделились результатами анализа так называемого «безопасного» пластика, который не содержит бисфенол А. Оказывается, он является таким же опасным для здоровья человека.

Научные специалисты Миссурийского университета решили проверить «безопасный» пластик, который, как отмечают производители, не содержит бисфенол А. Известно, что бисфенол А является химическим веществом, обладающим эндокринно-разрушающими свойствами. Ранее проведенные исследования уже показали, что это вещество оказывает крайне негативное влияние на работу мозга, на репродуктивную систему и приводит к развитию ряда онкологических заболеваний.

Авторы исследования отметили, что «безопасный» пластик, содержащий альтернативное вещество бисфенол S, тоже является опасным, особенно для беременных женщин и их будущих детей.