Иранский депутат заявил о заражении коронавирусом

25.02.2020, 18:12, Новости дня

Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки сообщил, что у него диагностирован положительный результат.

«Тест на коронавирус оказался положительным», – сообщил он, добавив, что «не питает особой надежды на то, что сможет выжить», передает ТАСС.

Также коронавирус диагностирован у замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.

По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 95, умерли 15 человек.



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