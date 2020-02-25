В УЕФА заявили о возможности отмены ЧЕ-2020 из-за коронавируса

25.02.2020, 18:12, Новости дня

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года может быть отменен или перенесен из-за коронавируса.

«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», – передает его слова «Чемпионат».

До этого член Международного Олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.



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