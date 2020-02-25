«Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я». Успенская поскандалила с Собчак

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Российская певица Любовь Успенская в эфире программы «Док-ток» на российском «Первом канале», которую ведет Ксения Собчак, назвала себя идиоткой, поскольку согласилась прийти к ней на программу.

Собчак заявила, что дочь певицы, 30-летняя Татьяна Плаксина, недополучила материнской любви и не смогла ее услышать.

«Она ищет любви. Посмотрите, как дочь смотрит на вас!» – заявила Собчак, комментируя архивное видео Успенской с ее дочерью.

Успенская отметила, что ролик был записан до аварии, в которой Плаксина потеряла зубы.

«Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я. Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу», – заявила певица.

После этого певица покинула студию.

ВИДЕОВидео: Первый канал / YouTube

Дочь Успенской в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз «хронический шизофреноподобный психоз». По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.