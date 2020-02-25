На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

25.02.2020, 18:06, Новости дня

На Рублевке задержан 40-летний актер и топ-модель Александр Городник. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины внушительную партию наркотических таблеток.

Как сообщает "Комсомольская правда", задержание произошло еще 19 февраля. На переднем сидении Lexus IS 250, который находится в пользовании Городника, обнаружили двадцать полимерных свертков, в каждом из которых содержалось по три таблетки. Всего у мужчины изъяли девяносто таблеток наркотического вещества, представляющего собой метилендиоксиметамфетамин.

В отношении Александра Городника возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 228 Уголовного кодекса России. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник уже не раз попадался в поле зрения правоохранительных органов. До этого друг мужчины разбил принадлежащую ему Lamborghini. Городник не расстроился и спокойно уехал с места происшествия на другом автомобиле класса люкс. По данным СМИ, у Александра имеются Bentley Continental GT, Lamborghini Gallardo и Aston Martin DB9. При этом неизвестно, откуда мужчина находил средства на роскошные средства передвижения, поскольку актерскую карьеру он давно закончил.