Государственный музей Аушвиц-Биркенау осудил сериал «Охотники» за свободную трактовку событий в нацистских лагерях

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Государственный музей Аушвиц-Биркенау опубликовал на персональной странице в Twitter заявление, в котором подверг критике сценарий американского сериала «Охотники», главную роль в котором сыграл 79-летний актер Аль Пачино.

В релизе сериала говорится, что сюжет основан на реальных событиях, происходящих в Нью-Йорке в 1977 году. Герои сериала – охотники на нацистских офицеров – должны предотвратить создание в США Третьего рейха.

Представители музея назвали сериал «опасной глупостью и карикатуторой» событий, которые задокументированы благодаря свидетельствам людей, выживших в концентрационных лагерях.

«Освенцим был полон ужасной боли и страданий, зафиксированных в отчетах выживших. Мы чтим жертв, сохраняя фактическую точность», — говорится в сообщении.

Представители музея, отвечая на комментарии пользователей, заявили, что сценаристы фильма не обращались к ним за консультацией, чтобы сохранить достоверность исторических событий.

Музей подчеркнул, что они допускают вольную трактовку в случае, если бы выдуманные события развивались в выдуманном месте.

«Но если вы используете реальное место, уважайте его историю и страдания его жертв», – говорится в комментарии.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020

Государственный музей Аушвиц-Биркенау расположен в польском городе Освенцим. Он включает в себя три концентрационных лагеря. Одной из задач музея является проведение иследований причин возникновения Холокоста при нацистском режиме.

В 1979 году музей был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около миллиона туристов со всего мира.