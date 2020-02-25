Государственный музей Аушвиц-Биркенау осудил сериал «Охотники» за свободную трактовку событий в нацистских лагерях

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Государственный музей Аушвиц-Биркенау опубликовал на персональной странице в Twitter заявление, в котором подверг критике сценарий американского сериала «Охотники», главную роль в котором сыграл 79-летний актер Аль Пачино. 

В релизе сериала говорится, что сюжет основан на реальных событиях, происходящих в Нью-Йорке в 1977 году. Герои сериала – охотники на нацистских офицеров – должны предотвратить создание в США Третьего рейха. 

Представители музея назвали сериал «опасной глупостью и карикатуторой» событий, которые задокументированы  благодаря свидетельствам людей, выживших в концентрационных лагерях. 

«Освенцим был полон ужасной боли и страданий, зафиксированных в отчетах выживших. Мы чтим жертв, сохраняя фактическую точность», — говорится в сообщении. 

Представители музея, отвечая на комментарии пользователей, заявили, что сценаристы фильма не обращались к ним за консультацией, чтобы сохранить достоверность исторических событий. 

Музей подчеркнул, что они допускают вольную трактовку в случае, если бы выдуманные события развивались в выдуманном месте. 

«Но если вы используете реальное место, уважайте его историю и страдания его жертв», – говорится в комментарии. 

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020

Государственный музей Аушвиц-Биркенау расположен в польском городе Освенцим. Он включает в себя три концентрационных лагеря. Одной из задач музея является проведение иследований причин возникновения Холокоста при нацистском режиме.

В 1979 году музей был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около миллиона туристов со всего мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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