В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал один из авторов поправок, руководитель комитета Павел Крашенинников.

По его словам, предполагается, что поправки могут быть включены во вторую статью внесенного главой государства законопроекта об изменениях в основной закон страны, первая часть которого касается непосредственно изменений в Конституции, а другая — общероссийского голосования, на которое изменения будут вынесены.

Крашенинников отметил, что поправки предлагают осуществлять данное голосование президентским указом, в котором будет содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование.

Парламентарий также рассказал, что предлагается объявить день голосования нерабочим, в случае, если он выпадет на будни. Также устанавливается, что участвовать в голосовании смогут все россияне старше 18 лет, за исключением тех, кто отбывает срок наказания в колонии или тюрьме, а также признанные недееспособными.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян. 



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