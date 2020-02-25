Ричард Паунд не исключил отмены Олимпиады в Токио

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Бывший глава WADA, член МОК Ричард Паунд не исключил отмены Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. По мнению Паунда, решение о возможности проведения Игр должно быть принято не позже мая.

Как сообщает ТАСС, Ричард Паунд считает, что эпидемия вируса COVID-19 может сорвать проведения Олимпиады. До мая оргкомитет Игр должен предоставить гарантии безопасности участникам и гостям. Если угроза заболевания сохранится, то Олимпиада должна быть отменена.

"Нужно следить за безопасностью, за едой в олимпийской деревне. Будем наблюдать два месяца, а в мае нужно принять решение о возможности проведения Игр", — сообщил Ричард Паунд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / США предъявили обвинения четырем китайским военным в хакерских атаках

17.01 / Sun — ради фото блогер залез на пирамиду Гизы и попал в египетскую тюрьму

13.01 / Вице-президент Абхазии подал в отставку

15.01 / Раскрыт секрет долголетия деревьев

26.02 / Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

23.02 / В США при запуске ракеты разбился инженер-любитель. Он хотел доказать, что Земля плоская

31.01 / Переговоры с премьером Израиля и коронавирус: президент России встретился с Совбезом

18.02 / Минздрав предлагает расширить нацкалендарь прививок

29.01 / Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии на три месяца

09.02 / Der Standard — китайский «глобальный альянс» оспорит мировое господство Google Play

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика