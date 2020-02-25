Число жертв наезда на толпу в Германии возросло до 60

25.02.2020, 18:06, Новости дня

Количество пострадавших на карнавале в немецком Фолькмарзене удвоилось и составило 60 человек. Об этом 25 февраля сообщила полиция федеральной земли Гессен.

Травмы в результате наезда автомобиля получили 18 детей.

Ранее сообщалось о 30 госпитализированных.

«Мотивация подозреваемого является предметом продолжающихся расследований», – сообщили в полиции, призвав свидетелей присылать фото и видео инцидента.

Вместе с тем задержан один из очевидцев, которому инкриминируют вмешательство в частную жизнь путем публикации фотографий пострадавших без их согласия.

Как пишет Hessenschau, возраст пострадавших – от двух до 85 лет.

Водитель автомобиля, врезавшегося в участников карнавального шествия, также пострадал, он находится в больнице под охраной. Тесты показали, что 29-летний мужчина был трезв, выяснило издание.

24 февраля он направил свой Mercedes на участников и зрителей шествия в честь Марди Гра в Фолькмарзене. Очевидцы рассказывали прессе, что водитель мог сделать это умышленно, пытаясь сбить детей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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