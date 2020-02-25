Жители Александровского района встали живым щитом на пути московского мусора

25.02.2020, 18:06, Новости дня

В Александровском районе жители выставили народные патрули на пути московского мусора. По словам людей, "народное противостояние" идет и днем, и ночью. Патрули разворачивали мусоровозы на протяжении нескольких дней. Так, например, 21 февраля у свалки Машково было зафиксировано по 4-5 машин в час. Грузовики с московскими номерами были под завязку нагружены отходами.

"Антимусорные" дежурства объединили людей различных профессий, и женщин, и мужчин. О патрулях "Вестям Владимир" рассказала одна из общественников Светлана Кузнецова. По словам, Светланы, жители намерены и дальше блокировать незаконный ввоз отходов из Москвы на свалку в Машково. И ищут дополнительные доказательства фактов нарушений того, что ТБО из столичного региона всё-таки попадает в Александровский район.

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ГТРК "Владимир"



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