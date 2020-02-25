Новый кроссовер FAW T77 Pro вышел в продажу

25.02.2020, 18:04, Разное

FAW T77 Pro готовится к отправке в продажу. Новый кроссовер от китайского производителя станет доступен для покупки на домашнем рынке 7 марта.

В другие страны мира компания начнет поставки постепенно на протяжении этого года. Модель появится в РФ, однако точная дата пока остаётся неизвестной. Из технических характеристик модели можно отметить присутствие в конструкции двигателя объёмом 1,5 л с турбонаддувом. Он генерирует 169 «лошадок» мощности в номинальном режиме.

В реализации станет доступна комплектации с роботизированной трансмиссией либо «механикой». Новинка получила систему экстренного торможения, комплекс для удержания авто на выбранной полосе, панорамную крышу, запуск двигателя при помощи кнопки. Эксперты авторынка прогнозируют достаточно высокий уровень спроса на модель T77 Pro.