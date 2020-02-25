В Челябинске студентку нашли мертвой возле многоэтажки

25.02.2020, 18:04, Разное

В Челябинске возле одного из жилых домов обнаружили тело студентки. Местная жительница, по предварительным данным, проживала с родителями, обстоятельства ее гибели устанавливает полиция.
Тело обнаружили накануне вечером возле дома на улице 250-летия Челябинска. По предварительным данным, местная жительница могла выпасть из окна, после чего погибла. Проживала она с родителями, училась на первом курсе учебного заведения.

Тело направили в морг для установления точной причины гибели, обстоятельство произошедшего станут известны позже. По предварительным данным, местная жительница состояла на учете в психиатрической клинике.



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