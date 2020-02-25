Ученые: Слабая работа сердца приводит к повреждению мозга

25.02.2020, 18:04, Разное

Если сердце закачивает слишком мало крови в организм, мозг обычно не получает достаточного количества кислорода. Исследователи из Института познания человека и мозга им. Макса Планка вместе с коллегами из Лейпцигской кардиологической клиники выяснили, что серое вещество также страдает от слабой работы сердца.

Ученые исследовали связь между серым веществом и функцией сердца 80 пациентов в Лейпцигской кардиологической клинике с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Они исследовали количество крови, которое выбрасывается при каждом ударе сердца, и концентрацию определенного гормона в кровеносных сосудах, который известен как маркер сердечной недостаточности. Тем самым они обнаружили значительную корреляцию между уровнем этой недостаточности и снижением содержания серого вещества.

Серое вещество мозга состоит в основном из клеточных тел нейронов. Длинные их концы образуют белое вещество. Большая часть серого вещества образует кору головного мозга, очень извилистый слой, который покрывает орган. Здесь обрабатываются высшие умственные способности людей — от языка до творчества.

В случае сердечной недостаточности важно также учитывать, что структура мозга может быть повреждена, отметили ученые. Предыдущие исследования показали, что лучше всего противодействует распаду спорт и общественная деятельность. Также важно лечить сердечную недостаточность. Это означает устранение таких причин, как курение, диабет или ожирение.