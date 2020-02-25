Задержанные Россией украинские браконьеры освобождены

25.02.2020, 17:58, Новости дня

Задержанные в Азовском море за браконьерство украинские моряки освобождены, сообщил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Павел Мельник.

«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили», – сообщил Мельник в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что состояние моряков хорошее, они планируют вернуться домой на своем судне.

Напомним, Керченский суд поместил под арест на 10 суток задержанных в Азовском море российскими пограничниками за незаконный вылов рыбы четверых граждан Украины.

Украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам.



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