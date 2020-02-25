В МОК не исключили отмены Олимпийских игр в Токио

25.02.2020, 17:58, Новости дня

Член Международного Олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.

В интервью Associated Press Паунд заявил, что японским властям следует повысить безопасность, установить контроль над олимпийской деревней, едой и отелями.

Чиновник МОК добавил, что ситуация также зависит от решения Всемирной организации здравоохранения и ООН.

Паунд  указал, что организаторам Олимпийских игр следует до конца мая убедиться, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. В противном случае, по его словам, «вероятно, будет рассматриваться отмена» Игр.

Вместе с тем Паунд призвал спортсменов не прекращать тренировки и готовиться к Олимпийским играм в обычном режиме. «Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не допустит вас в ситуацию с пандемией (коронавируса)», – сказал он.

Напомним, первый случай смерти в Японии от коронавируса зафиксировали 13 февраля. Позднее у берегов Японии на карантин поместили круизный лайнер Diamond Princess, сообщалось о смерти двух пассажиров судна.



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