Фейк «Вестей недели»: страны НАТО претендуют на российские территории

25.02.2020, 17:57, Новости дня

«Вести недели», рассказывая о подготовке поправок к Конституции, особо отмечают предложение закрепить в ней неотчуждаемость российских территорий. В сюжете корреспондента Андрея Григорьева начинается с репортажа из калининградского торгового порта директор порта заявляет:

«На Западе раздаются голоса, что нужно пересмотреть итоги Второй мировой. И, в частности, территориальные различные претензии имеют к России. Уже делят карту Калининградской области, что к Литве отойдет, а что будет Польше принадлежать».

Член местной Общественной палаты подхватывает:

«Вбрасываются какие-то странные и кажущиеся смешными идеями, что, к примеру, Калининградскую область взяли в аренду. Это страны НАТО. Это же не какие-то там фрики, это люди во власти стран НАТО высказывают. На самом деле это опасно».

Идея действительно странная и довольно смешная. Но еще смешнее то, что «людей во власти стран НАТО», утверждающих, что область была взята в аренду, найти невозможно.

Вероятно, основана эта версия на сделанном в 2014 году высказывании аналитика литовского Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса, позже ставшего депутатом сейма. По его словам, область была передана СССР решением Потсдамской конференции 1945 года во временное управление (но, конечно же, не в аренду) сроком на 50 лет. Откуда Кащюнас взял информацию о 50-летнем сроке, неизвестно. В материалах конференции есть предложение советской стороны, сформулированное так:

«Конференция выразила согласие c предложением Советского Союза о том, чтобы впредь до окончательного урегулирования территориальных вопросов на мирном конгрессе прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты, обозначенного на прилагаемой карте, к востоку — севернее Браунсберга — Гольдапа — к стыку границ Литовской ССР, Польской Республики и бывшей Восточной Пруссии».

На заседании глав правительств Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль поддержали советское предложение. Таким образом, конференция одобрила переход части Восточной Пруссии к СССР — не на какой-то определенный срок, но и не на постоянной основе, а до планировавшегося мирного конгресса, который должен был окончательно решить территориальные проблемы. Из-за противоречий между союзниками конгресс так и не состоялся, так что статус Калининградской области можно было бы считать в какой-то мере спорным, если бы не формулировка Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года:

«Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательство на эти границы. Они будут соответственно воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

Кащюнас в своем заявлении 2014 года указывал, что Россия, отторгнув часть территории Украины, нарушила этот порядок, а потому и напомнил о сомнительности статуса Калининградской области. Впрочем, он сам же оговорился, что вряд ли имеет смысл практически поднимать вопрос о принадлежности области:

«Вопрос, насколько мы можем себе позволить начать играть в эффект домино. Я понимаю аргумент, что РФ нарушила всю систему неприкосновенности границ, сформированную в 1975 году. <…> Но если будет поднят вопрос о Калининграде, это может стать очагом для дискуссий о разных территориях, поводом для того, чтобы перечертить границы государств. Это откроет ящик Пандоры».

Так что тезис «Вестей недели» о претензиях неких политиков из стран НАТО на Калининградскую область оказался чистейшим фейком. Этого корреспонденту Григорьеву оказалось недостаточно, и он добавляет:

«И вот уже Эстония заявляет, что хотела бы присоединить к себе части Ленинградской и Псковской областей, а Латвия претендует на Пыталовский район той же Псковской области. Все это — наследие Советского Союза, когда границы между входившими в него республиками были весьма условными. А сейчас территориальные претензии к России — своего рода способ политического давления».

Говоря о пограничной проблеме между Россией и Эстонией, Григорьев повторяет своего начальника: The Insider уже рассказывал о том, как Дмитрий Киселев приписал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд намерение поднять вопрос о спорных территориях, хотя сама она говорила о прямо противоположном — об отсутствии претензий. Договор о российско-эстонской границе действительно до сих пор не ратифицирован, но фактически соблюдается.

А в случае с Латвией все еще проще. Небольшой поселок Пыталово с прилегающим районом по Рижскому договору 1920 года вошел в состав Латвии (в ней он получил статус города и название Яунлатгале, а позже — Абрене), но в 1944 году, когда Латвия уже была присоединена к СССР, передан в состав РСФСР и при восстановлении государственной независимости Латвии остался в России. Споры о принадлежности города и района продолжались до 2007 года, когда был подписан и ратифицирован договор о латвийско-российской государственной границе. Сейчас у Латвии каких-либо территориальных претензий к России нет.

Удивительно, но Григорьев, говоря о претензиях зарубежных государств на российские территории, ни словом не упомянул действительно существующую проблему Южных Курил и полностью сосредоточился на выдуманных претензиях стран НАТО.