Решение ЕСПЧ по поводу люстрации пяти украинских чиновников вступило в силу

25.02.2020, 17:54, Новости дня

Решение Европейского суда по правам человека о незаконности люстрации пяти украинских чиновников, которую провели в соответствии с законом «Об очищении власти», 24 февраля вступило в силу. Об этом сообщается на сайте суда.

«Это решение вступило в законную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – сказано на странице документа.

В этой статье говорится, что постановление любой из палат ЕСПЧ становится окончательным, если:

стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Большую палату;

по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не поступило обращения о передаче дела в Большую палату;

коллегия Большой палаты отклоняет обращение о передаче дела согласно ст. 43.

ЕСПЧ рассматривал дело «Полях и другие против Украины». Заявителями выступили бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях, экс-сотрудник Главного управления бывшего Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев, бывший зампрокурора Черниговской области Александр Ясь, экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский, экс-замначальника управления Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Все они были уволены в рамках закона о люстрации в 2014 году и безуспешно обжаловали свое увольнение в украинских судах.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по правам человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

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