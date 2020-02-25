Трамп призвал двух членов ВС устраниться от дел, имеющих отношение к нему

25.02.2020, 17:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник подверг критике двух членов Верховного суда, придерживающихся либеральных взглядов. Как заявил президент, судьи Соня Сотомайор и Рут Гинзбург должны самоустраниться от рассмотрения любых дел, имеющих к отношение к нему.

В этой связи президент привел недавние заявления судьи Сотомайор, содержащие критику в адрес администрации Трампа.

Выступая на пресс-конференции по итогам своего двухдневного визита в Индию, Трамп назвал комментарии Сотомайор неуместными.



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