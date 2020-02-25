Шмелей подозревают в способности абстрактно мыслить

25.02.2020, 17:52, Новости дня

Сотрудники Лондонского университета королевы Марии провели исследование, направленное на изучение поведения шмелей. В итоге ими были зафиксированы у данных насекомых зачатки абстрактного мышления.

В последние годы биологи все чаще находят доказательства того, что у многих животных есть интеллектуальные способности, которые свойственны лишь человеку. Недавно, например, выяснилось, что коллективные осы умеют запоминать лица своих сородичей. Британские эксперты принялись изучать особенности шмелей и провели ряд экспериментов, результаты которых их впечатлили. Ученые наблюдали за тем, как шмели щупали разные фигуры из сладкого сахара или горького хинина.

Выяснилось, что шмели способны формировать мысленный образ предметов и форм. Таким образом, получены данные, согласно которым обычные шмели способны абстрактно мыслить.