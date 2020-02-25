Представлен клапан для легкого, который подстраивается под растущее сердце

25.02.2020, 17:52, Новости дня

Стало известно, что международная команда ученых смогла разработать искусственный легочный клапан, который способен подстраиваться под растущее сердце.

На сегодняшний день нередко имплантация необходима детям, которые растут и требуют в регулярной замене имплантатов. Эту проблему ученые долгое время пытались решить, однако идеального варианта ее решения найти постоянно не удавалось. Именно поэтому биологи из США и Великобритании предложили использовать структуру венозного клапана и создать легочный клапан, который сможет подстраиваться под растущее сердце. При изготовлении клапана специалисты использовали вспененный политетрафторэтилен.

В рамках эксперимента с овцами биологи уже протестировали искусственный клапан и пока считают его работу отменной. На данный момент исследователи занимаются решением всех необходимых вопросов для запуска клапана в массовое производство.