Эксперты использовали видео для обучения птиц выбирать свежую пищу

25.02.2020, 17:52, Новости дня

Австралийские специалисты сообщили, что им удалось провести уникальный эксперимент, который помог птицам научиться выбирать свежую еду. В эксперименте использовали видеоролики с изображениями других птиц.

Долгое время ученые считали, что животные не способны воспринимать изображения других животных на экране. Именно поэтому при обучении животных специалисты не применяли телевизор и видеоролики. Однако недавно команда орнитологов из Австралии доказала обратное, обучив лазоревок и синиц отличать свежую еду от вредной. Эксперты показывали птицам видеоролики, на которых другие птицы ели два вида корма из разных пакетов. В одном из пакетов пища была пропитана горькой смесью, и пакет был помечен специальным символом.

В результате после проведения эксперимента птицы продемонстрировали новый навык, избегая пакет, помеченный специальным символом.