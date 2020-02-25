В Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

25.02.2020, 17:51, Новости дня

Заражение коронавирусом подтверждено в кантоне Тичино в Швейцарии, информирует швейцарский новостной портал Blick.

Это первый случай коронавируса в этой стране, передает ТАСС.

Между тем, итальянское телевидение сообщает, что в Италии врачи выявили уже 288 случаев заражения людей коронавирусом, передает «Интерфакс».

Напомним, российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

В Италии от коронавируса нового типа умерли семь человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

23.02 / Автора приложения «Красная кнопка» Александра Литреева задержали по подозрению в покупке наркотиков

30.01 / Впервые с 1997 года Boeing понесла убытки в годовом исчислении

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере у берегов Японии

15.02 / Китай заявил о намерении усилить сотрудничество с Россией

31.01 / История с Иссахар закрыта. Об обращении Цуркан доложат президенту

17.02 / Dagens Nyheter — «флирт» Макрона с Москвой не пойдёт Европе на пользу

31.12 / Стало известно содержание нового фильма о Гарри Поттере

08.02 / Сценарист «Доктора Стрэндж 2» автор «Рика и Морти»

31.01 / Посол Великобритании анонсировала продолжение визовых переговоров между двумя странами через год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика