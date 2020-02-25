«Продолжаю линию нескромности»: Валерия предстала перед поклонниками в смелом наряде

25.02.2020, 17:47, Разное

Валерия предстала перед поклонниками в смелом наряде. Продолжая тему нескромности, певица поинтересовалась тем, насколько удачно подходит платье для выступления в Кремле.

Предыдущий пост знаменитости, где она, поддавшись порыву, весело танцует в гримерке под «Валенки» Пелагеи, вызвал неоднозначную реакцию. Прозвучали слова о возрасте, открытых руках и декольте, хотя многие все-таки разделили со своим кумиром её восторг от зажигательной плясовой мелодии. В этот раз ситуация повторилась. Первой «золотое» платье впечатляющего фасона высоко оценила оперная дива Анна Нетребко. Некоторые же, хотя и почувствовали подвох в вопросе Валерии и её желание «народ позлить», все равно сочли нужным «порассуждать».

Кое-кто считает, что наряд необходимо сочетать с тематикой концерта. Что уместно надеть на Новый год, будет вызывающе выглядеть на празднике в честь Дня Победы. А для выступления в Кремле, заявляют другие, необходим специальный дресс-код. Есть и суждение, что слишком откровенное платье характеризует личность самого артиста, причем с «нехорошей стороны». Как обычно бывает в таких дискуссиях, единства мнения достичь не удалось. Зато некоторые напомнили артистке её планы идти в политику, а для этой цели такая одежда явно не подходит.