«Продолжаю линию нескромности»: Валерия предстала перед поклонниками в смелом наряде

25.02.2020, 17:47, Разное

Валерия предстала перед поклонниками в смелом наряде. Продолжая тему нескромности, певица поинтересовалась тем, насколько удачно подходит платье для выступления в Кремле.
Предыдущий пост знаменитости, где она, поддавшись порыву, весело танцует в гримерке под «Валенки» Пелагеи, вызвал неоднозначную реакцию. Прозвучали слова о возрасте, открытых руках и декольте, хотя многие все-таки разделили со своим кумиром её восторг от зажигательной плясовой мелодии. В этот раз ситуация повторилась. Первой «золотое» платье впечатляющего фасона высоко оценила оперная дива Анна Нетребко. Некоторые же, хотя и почувствовали подвох в вопросе Валерии и её желание «народ позлить», все равно сочли нужным «порассуждать».

Кое-кто считает, что наряд необходимо сочетать с тематикой концерта. Что уместно надеть на Новый год, будет вызывающе выглядеть на празднике в честь Дня Победы. А для выступления в Кремле, заявляют другие, необходим специальный дресс-код. Есть и суждение, что слишком откровенное платье характеризует личность самого артиста, причем с «нехорошей стороны». Как обычно бывает в таких дискуссиях, единства мнения достичь не удалось. Зато некоторые напомнили артистке её планы идти в политику, а для этой цели такая одежда явно не подходит.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Дума одобрила все инициативы Путина по Конституции

14.02 / Ургант поглумился над Собчак на всю страну

18.02 / Наука: Как улучшить мозг. Выпуск 15. Что происходит, если заставить мозг работать активнее?

23.01 / Автограф Лолиты Милявской на «Авито» продают за 300 тысяч рублей

27.12 / Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным

12.02 / Готье назвал Вассермана самым красивым человеком в РФ

21.02 / «Дни.ру» дарят фитнес-браслет INOI Band

16.01 / Айза Анохина обвинила Гуфа в разрушении ее брака с Дмитрием Носовым

30.12 / Ученые: Ходьба защищает от семи видов рака

17.01 / В суде Кирова огласили приговор матери, оставившей дома умирать 3-летнюю дочь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика