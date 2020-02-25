Корреспондент — украинцы с Diamond Princess решили не эвакуироваться на родину

25.02.2020, 17:47, Новости дня

Почти все украинцы — члены экипажа лайнера Diamond Princess не собираются эвакуироваться на Украину. Как передаёт «Корреспондент», в МИД Украины заявили, что вопрос возможного возвращения на родину будет решаться прежде всего самими гражданами, а также владельцем судна.



Reuters

Почти все украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на Украину. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Ещё с одним украинцем устанавливается контакт», — уточнил представитель ведомства.

На лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых заразились коронавирусом. Все они — члены экипажа судна.

По словам Коваленко, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Как подчеркнул чиновник, вопрос возвращения на Украину будет решаться прежде всего гражданами и владельцем судна.