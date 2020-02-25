Россия значительно увеличила квоту на ввоз томатов из Турции
25.02.2020, 17:44, Новости дня
Минсельхоз увеличил квоту на поставки помидоров из Турции в Россию со 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн.
Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
В середине февраля в Турции заявляли, что турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию.
Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз томатов с трех предприятий Турции.
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