Россия значительно увеличила квоту на ввоз томатов из Турции

25.02.2020, 17:44, Новости дня

Минсельхоз увеличил квоту на поставки помидоров из Турции в Россию со 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн.

Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

В середине февраля в Турции заявляли, что турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию.

 Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз томатов с трех предприятий Турции.



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