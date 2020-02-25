Профсоюз музыкантов США доказал превышение полномочий Пласидо Доминго

25.02.2020, 17:44, Новости дня

Гильдия музыкантов США установила, что испанский оперный певец Пласидо Доминго на протяжении нескольких десятилетий злоупотреблял своим положением и принуждал женщин к действиям сексуального характера, сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

После появления обвинений певца в домогательствах американский профсоюз работников музыкальной индустрии начал в отношении 79-летнего Доминго независимое расследование, информирует ТАСС.

По данным источника, юристы, которые вели расследование, установили, что оперный певец на протяжении примерно 20 лет злоупотреблял своими полномочиями, будучи генеральным директором сначала Вашингтонской национальной оперы, а затем оперы Лос-Анджелеса.

27 человек заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго или же были свидетелями его неподобающего поведения.

Отмечается, что в США были запущены два независимых расследования в отношении оперного певца. Расследование, начатое по инициативе руководства оперы Лос-Анджелеса, все еще продолжается.

Ранее Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, и заявил, что готов взять на себя «всю ответственность» за обвинения.

В августе о сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и одна танцовщица. Из них восемь сделали это анонимно, и только певица Патрисия Вульф назвала свое имя.

Кроме того, еще несколько женщин заявили, что он якобы делал им «непристойные предложения». Позже к обвинениям против Доминго присоединились еще 11 женщин.