В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
25.02.2020, 17:42, Разное
Вечером 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Санкт-Петербурге столкнулись две машины. От сильного удара легковой автомобиль Lada вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Один пешеход получил тяжелые травмы, остальные – травмы средней степени тяжести. На месте работают спасатели, сообщает ИА «Невские новости».
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