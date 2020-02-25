На Украине слово «Донбасс» сочли элементом гибридной войны

25.02.2020, 17:37, Новости дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал слово «Донбасс» элементом «гибридной войны».

Он заявил, что это слово используют в РФ якобы для отделения этого региона от Украины. По его мнению, это же происходит и в ситуации с Галичиной, передает РИА «Новости».

«Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация – жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», – сообщил Данилов.

Он заявил, что некорректно и использовать термин «губернатор» для глав украинских областных администраций, так как это «абсолютная российская калька».

В прошлом году в партии «Слуга народа» заявляли, что собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса «информационным оружием», а не «пушками».