Наука: Возраст помогает суркам размножаться

25.02.2020, 17:34, Разное

Заводить детей обычно советуют в более-менее молодом возрасте, так как считается, что у возрастных родителей дети чаще получаются с пороками развития и другими заболеваниями.

Обычно тут больше внимания обращают на матерей, поскольку мать должна не просто зачать ребёнка, но и выносить его, однако позднее отцовство точно так же может навредить ребёнку – например, эксперименты с мышами показали, что у более возрастных самцов дети стареют быстрее. Очевидно, всё дело в том, что с возрастом у нас накапливаются мутации, в том числе и в половых клетках, и мутации эти потом передаются детям.

Однако в некоторых случаях поздние дети могут кое в чём выиграть. Исследователи из Абердинского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пишут в PNAS, что самки сурков, чьи матери были уже в возрасте, оказываются более плодовитыми. Иными словами, если сурчиха поздно стала матерью, её ждёт много внуков.

Авторы работы использовали данные наблюдений за колониями желтобрюхих сурков из национального парка Роки-Маунтин в Колорадо. За сурками здесь наблюдали непрерывно с 1962 года, то есть сведений о местной популяции накопилось более чем достаточно. Самки сурков обычно остаются в той же колонии, в которой родились, так что в этом смысле за их родословной по материнской линии легко проследить, и также легко проследить, кто когда приносил детёнышей и в каком количестве.

Собственно, главный результат работы мы уже озвучили: чем старше была мать какой-либо самки, тем в среднем больше эта самка приносила сурчат, причём высокая плодовитость у неё сохранялась в любом возрасте. Конечно, самки-«бабушки» рожали в разное время, и будучи помоложе, и будучи постарше, но те дочери, которые появились у них в жизни позже, оказывались более плодовитыми, чем те дочери, которые появились у них в молодости. В эволюционном смысле возраст идёт самкам сурков на пользу: чем больше потомство, тем больше их генов окажется в следующих поколениях.

Почему так происходит, не вполне ясно; надо надеяться, что авторы работы на этом не остановятся и попробуют изучить возрастную физиологию сурков в свете таких вот особенностей материнства. Вообще же сурки удивляют нас не в первый раз: два года назад те же исследователи сообщали в Proceedings of the Royal Society B, что суркам противопоказана общительность: те из них, кто очень хочет общаться с другими, живут не очень долго – хотя мы-то привыкли думать, что повышенная социальность, наоборот, помогает выживать.