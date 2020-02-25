Наука: Обнаружено первое животное без митохондрий

25.02.2020, 17:34, Разное

Израильские биологи обнаружили стрекающего паразита, потерявшего митохондрии и вообще способность к самостоятельному дыханию кислородом.

Предполагается, что еще более двух миллиардов лет назад общий предок всех эукариот включил в свой состав симбиотических альфа-протеобактерий, способных к высокоэффективному кислородному дыханию. С тех пор они превратились в особые клеточные органеллы, митохондрии, окисляющие сахара и поставляющие клетке энергию в форме молекул АТФ. Митохондрии до сих пор несут собственную, отдельную от ядерной, ДНК.

Они есть у всех эукариот — от амеб и растений до людей, за единичными исключениями вторичной потери у некоторых организмов, освоивших бескислородные ниши обитания. Однако в царстве животных до сих пор не было известно ни одного такого примера. Предполагалось даже, что их клетки уже чересчур сложны и не способны существовать без митохондрий. Впрочем, недавно такое животное нашлось. О нем сообщается в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Уникальный организм обнаружился среди паразитических стрекающих Myxozoa, дальних родственников полипов и медуз. Анализируя ДНК представителей этой группы, Доротея Хачон (Dorothée Huchon) из Тель-Авивского университета и ее коллеги обратили внимание на микроскопических Henneguya salminicola, у которых не нашлось митохондриальных генов, необходимых для кислородного дыхания. В их ядерной ДНК не было и генов, необходимых для воспроизводства митохондриального генома.

Рассмотрев клетки H. salminicola под микроскопом, ученые заметили в них узнаваемые «органеллы, подобные митохондриям» (Mitochondria-Related Organelles, MRO), которые прежде обнаруживались лишь у редких протист, утерявших настоящие митохондрии. MRO считаются продуктом деградации митохондрий в процессе адаптации к бескислородной среде.

В то же время H. salminicola являются великолепно приспособленными паразитами, жизненный цикл которых проходит в тканях то лососевых рыб, то кольчатых червей и во многом зависит от них. По-видимому, H. salminicola смогли отказаться от собственных митохондрий, научившись получать энергию напрямую из организма хозяина.