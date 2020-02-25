Анна Хилькевич сфотографировалась возле мусорного ведра: «Могу себе позволить»

25.02.2020, 17:32, Разное

Российская актриса Анна Хилькевич заявила, что может позволить себе все, и даже фотосъемку возле мусорного ведра. Об этом звезда сериала «Универ» пояснила своим подписчикам в Instagram-аккаунте, сопроводив комментарий необычной фотографией.

Анна Хилькевич часто использует Instagram, чтобы пообщаться с фанатами или продемонстрировать, чем она занимается. В этот раз, облачившись в белую футболку, она сфотографировалась возле урны, мотивировав поступок той мыслью, что она может позволить себе все, чего ей заблагорассудится.

Поклонники не стали критиковать Анну Хилькевич за фотоснимок, наоборот, они оценили ее чувство юмора и написали множество комплиментов. Фанаты пожелали актрисе удачного дня и всегда оставаться такой милой и позитивной.